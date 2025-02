Jerry Heil прокоментувала свій програш на "Греммі": "Здивувалася, що пісня не взяла премію"

Українська співачка Jerry Heil прокоментувала свій програш на музичній премії "Греммі-2025".

Так, артистка намагалася вибороти перше місце у номінації Best Song For Social Change з піснею All Eyes On Kid. Однак зірка поступилася перемогою американським виконавцям-мігрантам. Jerry Heil чесно зізнається, що здивувалася програшу. Артистка переконана, що її пісня мала вплив та продовжує це робити. Тим часом премія "Греммі" допомогла б більше привернути уваги до проблеми, яка висвітлюється композицією – викрадення українських дітей країною-агресоркою Росією. Однак Jerry Heil переконана, що трек і без "Греммі" виконуватиме свою соціальну місію.

"Буду чесною, я трошки здивувалася, коли за ніч до "Греммі" зрозуміла, що пісня не взяла премію. Так, пісня і так виконує свою місію, але це так сильно підсвітило б питання. Для мене ця категорія про пісні, що призводять до змін. All Eyes On Kids мала вплив і продовжує впливати, і ми з вами зробимо все, щоб вона і далі виконувала свою місію. Для цієї пісні це головне", - зазначила артистка.

Однак на цьому здаватися співачка не планує. Наступного року Jerry Heil знову спробує отримати омріяну статуетку "Греммі". Як зазначає виконавиця, програш лише підсилив її мотивацію.

"Проте, ви ж знаєте, що такі події заводять мене і змушують розганятись сильніше! Побачимося наступного року на "Греммі", - зазначила артистка.

Нагадаємо, музична премія "Греммі-2025" відбулася у ніч проти 3 лютого. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала імена лауреатів.

