Jerry Heil просто на собі підпалила сукню і захопила гарячими танцями в новому кліпі

Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

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Українська співачка та авторка пісень Jerry Heil випускає новий танцювальний трек і кліп Dark Disco — довгоочікуваний реліз, на який слухачі чекали два місяці після його прем’єри на великому сольному шоу артистки.

«Dark Disco» продовжує естетику суперхіта виконавиці «Додай гучності (12 points)» — треку, що вийшов у серпні 2025 року. За словами Jerry Heil, саме містичний ретронастрій композиції певною мірою надихнув її на створення «Dark Disco». На початку нової пісні навіть звучить впізнаваний семпл із «Додай гучності (12 points)», який поєднує дві музичні історії.

«Мені завжди хотілося створювати щось більш ритмічне, але я не наважувалася, бо хвилювалася, чи пасує це мені. З кожною новою роботою я дозволяю собі в музиці все більше свободи. Хочу, щоб моя історія стала натхненням для тих, хто поки боїться бути собою. Зараз я в тій ері, коли нарешті хочеться танцювати — і запрошую всіх приєднуватися», — коментує Jerry Heil.

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Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

Разом із піснею вийшла і відеоробота, режисером якої виступив Алан Бадоєв. До речі, саме він був креативним директором та одним із режисерів шоу Jerry Heil. За словами Алана Бадоєва, кліп «Dark Disco» занурює глядача у процес народження нової пісні артистки.

«Це історія про те, як музика створюється буквально "зсередини" — через рух, образи та внутрішні стани. Ми бачимо, як у героїні народжується біт через рухи її тіла, як слова формуються у внутрішніх діалогах із собою, як поступово розростається симфонія звуків через зміну мізансцен, образів і просторових рішень. Усе, що оточує артистку, стає частиною композиції — від жестів до світла, від простору до костюму», — розповідає Алан Бадоєв.

«Dark Disco» — це синтез рейв-естетики, бароко та готики. Основу відео становить танець як головна мова оповіді — через нього розкривається процес народження треку та внутрішній стан артистки. Центром кліпу майже повністю є сама Jerry Heil — її пластика, погляд і рух.

Кліп складається з восьми візуальних локацій і дев’яти образів артистки, серед яких — костюми від українських брендів FROLOV та LuVi. Особливе місце у відеороботі також займає вже традиційний для Jerry Heil балет FREEDOM, який з’являється в кульмінації.

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Вперше «Dark Disco» прозвучала під час масштабного шоу Jerry Heil «Джерело». Тоді пісня була представлена в особливому оркестровому виконанні: разом із балетом FREEDOM та Президентським оркестром. Відтоді фани активно запитували про офіційний реліз, ділилися уривками виступу в соцмережах і навіть створювали власні танцювальні тренди під трек.

Нагадаємо, нещодавно піаніст Євген Хмара здивував виконанням легендарної пісні «Як тебе не любити, Києве мій» у тунелі метро. Таким чином музикант привітав столицю з Днем міста.

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