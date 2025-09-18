Jerry Heil різко нарвалася на гейт через необачне висловлювання: "Закрийте рану купюрою"

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil стала приводом для жвавих дискусій у Мережі.

У Threads артистка написала, що не бачить сенсу витрачати гроші на терапію й ділитися з психологом власними травмами. Натомість, переконана Jerry Heil, будь-який біль чи невдача мають перетворюватися на творчість. Також співачка додала, що "рани" від невдалих стосунків можна закрити хоча б грошима, щоб була хоч якась користь.

"Життя дало мені травму — я її монетизую. Невдалі стосунки мають приносити вам роялті, шановні! Якщо серце розбите й кровоточить — закрийте цю рану доларовою купюрою", — поділилася зірка.

Допис Jerry Heil / © threads.com/@thejerryheil

Втім, її позиція не залишила публіку байдужою. Але користувачі витлумачили сказане по-різному: одні зрозуміли меседж і сприйняли його з гумором, а інші — розкритикували артистку, вважаючи її слова надто різкими.

Ймовірно, допис мав на меті підбадьорити аудиторію й показати, що навіть негативні переживання можна перетворювати на щось позитивне. Тож можливо саме через таке непорозуміння співачка видалила висловлювання із соцмереж. Поки що артистка не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil різко відреагувала на чутки про збільшення грудей. Її гостра відповідь на закиди щодо пластики підірвала Мережу.