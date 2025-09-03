Jerry Heil різко відреагувала на чутки про збільшення грудей

Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

Реклама

Українська співачка Jerry Heil публічно відреагувала на чутки про те, що, ймовірно, збільшила груди.

Артистка 3 вересня у соцмережі Threads кумедно відповіла на один з коментарів під її новим кліпом на пісню "Додай гучності". Один із прихильників зазначив, що хоча він давно не бачив її робіт, помітив, що співачка "збільшила груди", але це навіть пішло їй на користь. Водночас користувач додав, що виконання вкотре чудове.

"Давно кліпів її не бачив, але те, що зробила циці — це, звісно, пішло їй на користь. Вокал, як завжди, на висоті", — написав один з фанів.

Реклама

Відповідь Jerry Heil не змусила на себе довго чекати. Вона гостро підмітила, що коментарі з соцмереж надихають її своєю оригінальністю, що стало дуже символічним, адже саме ця композиція стала відповіддю співачки на гейт, який траплявся їй впродовж всієї кар’єри.

"Нуль днів від моменту, як мене припинили надихати коментарі на YouTube", — написала виконавиця.

Допис Jerry Heil / © threads.com/@thejerryheil

Її допис одразу ж почав ширитися Мережею й набирати досить велику кількість вподобайок — понад 300 за декілька годин та десятки коментарів на підтримку Jerry Heil:

Ти надзвичайно талановита, красива внутрішньо і зовнішньо. Ти змінюєш цей свій світ на краще своїм талантом.

Чому пише він, а соромно мені?

Це ваш найкращий кліп!

Нагадаємо, нещодавно відомий продюсер злив інформацію про участь Jerry Heil у Нацвідборі на "Євробачення-2026" та спрогнозував її перемогу. Михайло Ясинський говорить, що артистка вже нібито розпочала підготовку до конкурсу.