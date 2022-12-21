Jerry Heil розчулила виконанням "Несестри" з маленькими глядачками на її концерті: "Співали у підвалі"

Дівчатка поділилися, де їм доводилося співати пісню кумирки під час повітряної тривоги.

Українська співачка Jerry Heil нещодавно дала концерт у Хмельницькому, де до себе на сцену неочікувано запросила двох маленьких дівчат.

Вони розповіли Джеррі, що дуже люблять її пісню "Несестри", яку артистка записала у дуеті зі своєю мамою. Дівчатка поділилися, що виконували її у садочку під час повітряної тривоги.

"Я співала у садочку, в підвалі. Всі, Алла Миколаївна, просить мене. В підвалі без світла. В підвалі нема світла, а вони кажуть: "Віко, співай "Дві сестриці", - розповіла одна дівчинка.

Друга поділилася, що коли їде з мамою у машині, то просить її поставити цю композицію і підспівує собі.

"Я запитала в Хмельницькому, хто знає слова пісні "#НЕСЕСТРИ" і почула голоси дітвори. Не стрималася, покликала на сцену! .. І в цей момент усвідомила, що мої нові пісні виховують покоління і закладають в юні голови принципи, за якими вони житимуть", - прокоментувала Джеррі відео, яким поділилася в Instagram.

Просто на сцені артистка разом з дівчатками виконала свою композицію і розчулила присутніх у залі.

Нагадаємо, що раніше Jerry Heil, яка брала участь у нацвідборі на "Євробачення-2023", запропонувала переможцям конкурсу, гурту TVORCHI допомогу у підготовці пісні до міжнародної музичної першості, яка відбудеться наступного року у Ліверпулі.

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