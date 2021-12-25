Jerry Heil розкритикували через стрази у щілині між зубами: "Вже не знають, чим дивувати"

Артистка поекспериментувала над своєю зовнішністю.
Українська артистка та блогерка Jerry Heil має невеличку щілину між зубами.
Хоч артистка і зізнається, що щілинка ніколи не викликала дискомфорту, втім Яна вирішила її позбутися. До слова, брекети виконавиця завжди боялася ставити, тому вигадала дещо оригінальний спосіб позбутися своєї такої особливості. Так, Яна вставила стрази у щілину між зубами.
"У мене все життя була щілина між зубами. Вона мені подобається, та і брекети я завжди боялася ставити, але… Я вирішила закрити щілину красивими камінцями", - поділилася співачка.
До слова, зірка показала, який вигляд має після процедури у стоматолога. Вона поцікавилася у прихильників, як їм більше подобається: до чи після.
Втім, не всі оцінили таку креативність Яни. Багато юзерів були обурені, що артисти заради популярності роблять дивакуваті вчинки.
- Вже не знають, що вигадати і чим дивувати людей
- Я не хейтер, але зроби нормальну рекламу, щоб не бавитись в дитячі ігри
- Відтепер, коли спиш десь на вулиці, то треба слідкувати, щоб ротик був закритий. Бо сороки налетять. Вони ж люблять усе те, шо блищить…
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