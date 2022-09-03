Jerry Heil розпочинає навчання в США: співачка зізналася, чи залишить кар'єру в Україні

Зовсім скоро у житті Jerry Heil настане новий етап - співачка навчатиметься у музичному коледжі Берклі у Бостоні. Зараз виконавиця вже перебуває у США та готується до занять, що мають розпочатися 6 вересня. Про це Jerry Heil розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

Як зізналася виконавиця, про своє зарахування до вишу вона дізналася ще у квітні, але до останнього приховувала це від шанувальників. Однак тепер усіх слухачів співачки хвилює питання, чи продовжить вона музичну кар'єру в Україні.

"У мене багато української музики, яку я ще повинна вам показати. Так що навіть не сподівайтесь, я нікуди не ділась. Я продовжую робити класну українську музику і розвивати її у США. І я тут, щоб навчатись і принести багато нового для нас", - відповіла на хвилююче питання Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Також співачка сподівається, що їй вдасться створити ще багато музичних проєктів разом з новими знайомими в Америці.

"Ми з alyona.alyona зробили цей обмін досвідом між Європою та Україною, тепер це треба зробити ще і з Америкою, але вже потужніше та сильніше. Думаю, що в такому осередку, де навчається багато класних музикантів, це буде дуже природно і легко зробити", - розповіла Jerry Heil.

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