Jerry Heil розповіла про ставлення американців до українців та неочікуване знайомство з естонцем

Молода виконавиця Jerry Heil намагається звикнути до життя за океаном, отримати нові знання у музиці, а також знайти зв'язки з виконавцями з-за кордону.

В ефірі "Сніданку з 1+1" співачка розповіла, як до неї поставилися інші американські студенти та як пересічні громадяни реагують на війну в Україні.

"Коли чують прості люди, студенти, що я з України, то це зазвичай завжди підтримка", - сказала Jerry Heil.

Крім того, за словами виконавиці, був випадок, який дуже вразив її. На одному з занять в університеті на співачку чекало неочікуване знайомство - вона виконувала парне завдання з хлопцем з Естонії.

"Ми з ним розговорилися, він розповів мені про свою діяльність, я розповіла, що я з України, що я співачка і ми нещодавно виступали на стадіоні в Естонії. І він каже: "А, так я тебе знаю, я про тебе читав у якомусь виданні". Я тоді була з alyona.alyona і він про нас знає, бо дійсно про нас читав, а за день до того він виступав і теж збирав кошти для України", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil розповіла, чи буде продовжувати свою кар'єру в Україні під час навчання у США.

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