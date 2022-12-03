Jerry Heil розповіла, скільки коштів вдалося зібрати на концертах у США разом з alyona.alyona і KOLA

Співачка Jerry Heil розповіла, як разом із виконавицями alyona.alyona і KOLA провела благодійні концерти у США.

У своєму турі Америкою артисткам вдалося провести декілька аукціонів та зібрати чималу суму для допомоги Україні. Так, на останньому концерті співачки виставили на продаж український прапор, який придбали за 3,6 тисяч доларів. Хлопець, який придбав стяг, зворушив своїм зверненням під час концерту.

Фото: instagram.com/thejerryheil

"Завершився наш тур, і найкращим його завершенням були слова хлопця, який придбав у нас прапор за 3.600 доларів, щоб відправити кошти на благодійність: "Дівчата, діаспори більше немає. Є українці, розкидані по всьому світу, але єдині. Є ті, хто тут досі не прокинувся. Але почувши ваші пісні, ми усвідомлюємо: "То ось хто я! То ось, яка моя мова! Он хто наші предки!" Люди, які не розмовляли українською, бо забули, почали знову щебетати! Дякую вам, дівчата! Ви не розумієте, що ви зараз зробили", - розповіла Jerry Heil.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Загалом під час виступів Jerry Heil, alyona.alyona та KOLA змогли зібрати 18 тисяч доларів (близько 661,5 тисяч гривень).

"На аукціонах протягом туру Північною Америкою нами було зібрано 18.000 доларів! Дякую всім, хто виклав зі свого кармана чималі суми. Така плата за майбутнє наших дітей і дітей наших дітей", - додала Jerry Heil.

Фото: instagram.com/thejerryheil

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