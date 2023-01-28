Jerry Heil розповіла, скільки коштує її навчання у США та хто допоміг їй за нього заплатити

Українська артистка Jerry Heil поділилася деталями свого навчання у престижному музичному коледжі Берклі у Бостоні.

Як зізналася співачка, щоб оплатити навчання у виші треба чималі гроші. Коли Jerry Heil дізналася, що її зарахували у Берклі, вона не мала коштів для сплати за навчання. На жаль, навіть під час війни жодних знижок для українських студентів у коледжі не було.

"Це моя давня мрія. Але я сиділа, читала це повідомлення та розуміла, що за ці гроші, які я відкладала на навчання, я купила батькові машину, тому що вони залишилися без роботи. Треба було щось вигадувати. Стала підраховувати скільки коштує. Нажаль, для українців там немає ніякої знижки. Серед першокурсників я була одна українка, а взагалі на весь Берклі усього дев'ять студентів. Не розумію, чого на цих дев'ять людей зробити якусь знижку", - поділилася співачка в інтерв'ю Григорію Решетніку.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

В решті решт, з оплатою за коледж співачці допомогли її друзі, а далі вона самостійно почала вносити кошти. Також Jerry Heil отримала грант від Берклі за те, що добре проявила себе на вступних іспитах.

"Навчання за один семестр коштує 40 тисяч доларів. При цьому, я отримала грант у 10 тисяч. Це означає, що Берклі мені допомагає, тому що я добре себе показала на вступі. Решту, 30 тисяч доларів, я маю платити сама. Загалом, навчання триває чотири роки", - поділилася співачка.

Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil отримала престижну нагороду на європейській музичній премії.

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