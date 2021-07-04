Jerry Heil розсекретила, скільки коштують її пісні та якій зірці соромиться запропонувати трек

Jerry Heil розсекретила, скільки коштують її пісні та якій зірці соромиться запропонувати трек

Також артистка зізналася, чи важко розлучається зі своїми треками.

Відома українська співачка та блогерка Jerry Heil розповіла, скільки кошутують її пісні та якій зірці вона соромиться запропонувати трек.

Те, що Jerry Heil пише пісні багатьом артистам українського шоубізнеса вже давно відомо. А от скільки коштують її послуги, виконавиця лише зараз відверто розповіла у програмі "Світське життя".

"В середньому я оцінюю свої пісні в районі декількох тисяч доларів", - поділилася авторка треків.

На запитання ведучої Катерини Осадчої, чи бува не стоїть співачка на роздоріжжі: віддавати трек чи заробити грошей, Jerry Heil відповіла що ніколи через таке не переймалася. Адже вона заздалегідь відчуває для кого пише черговий текст.

"У цьому випадку я сурогатна мама, тому що я знаю заздалегідь для кого я виношую цю пісню", - зазначила артистка.

А потім нерішуче додала, що соромиться запропонувати свій трек Тіні Кароль: "У мене є така пісня для Тіни, але я соромлюсь їй показати, якщо чесно".

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil поскаржилася, що її сторінку на сайті знайомств заблокували. Співачка мала надію знайти своє кохання у Tinder.

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