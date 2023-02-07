Jerry Heil розповіла, як відчула землетрус у Бостоні: "Земля позбувається людей"

Наслідки руйнівного землетрусу, який приніс жахливі наслідки у Туреччині, Сирії та інших країн, відчула співачка Jerry Heil.

Зараз виконавиця перебуває у Бостоні, де проходить навчання у музичному коледжі Берклі. У своєму блозі в Telegram співачка розповіла, що навіть там були відчутні поштовхи, але, на щастя, лише у два бали.

"У нас тут малесенькі землетрусики, відколи я приїхала. Типу до 2 балів. Я думала, мені здається взагалі. Але глянула на сайті — легенько трясе землю. А потім вчора в інших країнах сталося те, що сталося. Кенія тріснула ледь не навпіл, бачили?", - розповіла шанувальникам Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Виконавиця припустила, що таким чином наша планета натякає людям на те, що ми вже опинилися на межі, адже руйнують природу.

"Так ніби останні кілька років Земля позбувається людей. Як собака, який струшує бліх. Бо ми несемо деструктив в природню екосистему, будуючи тут свою, штучну, некрасиву і руйнуючу. Будуємо, руйнуючи. Коли люди кажуть "на чужому горі щастя не збудуєш", чому вони не думають, скільки горя завдають планеті своїм щастям?", - поділилася думками Jerry Heil.

Раніше зірка турецького серіалу "Постукай мені у двері" розповів, що його мама опинилися під завалами після землетрусу у Туреччині.

Нагадаємо, 6 лютого Туреччину сколихнули три потужних землетруси, які наробили багато лиха. Українські знаменитості не минули осторонь сумну подію та висловили слова підтримки турецькому народу.

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