Jerry Heil розсекретила коштовний подарунок, який зробила татові: "На такому їздять Полякова і Винник"

Також артистка зізналась, хто допоміг їй оплатити навчання в США.

Українська співачка та сонграйтерка Jerry Heil вмовляла батьків закрити м'ясний бізнес та розпочати щось нове.

Артистці вдалося переконати рідних зайнятися чимось іншим. Як розповіла Яна у програмі ЖВЛ, вона придбала дороговартісну річ для тата, аби той розвивав інший бізнес. Артистка купила автобус для гастролей.

Автобус, який Jerry Heil купила для тата

"Мої батьки займалися салом, м'ясом. Постійно на складній роботі. І я сказала: "Окей. Я купую машину і, тату, в мене є знайомі артисти, давай ти будеш возити артистів". Ці кошти, які я відкладала на навчання, вони пішли сюди", - поділилася артистка.

Бізнес тата поки не надто розвивається. Він отримував декілька замовлень, але їхати треба за кордон. Тож поки що батько артистки оформлює всі необхідні документи, аби виїжджати з України.

"Знайте, якщо треба десь по Україні, наприклад, перевезти, то тато дуже досвідчений водій. Це машина з ліжком. Раніше, я коли їздила на гастролі, мені такі машини рекомендували, як: на такому їздять Оля Полякова і Олег Винник", - зазначила Яна.

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Співачка купила для тата автобус на ті кошти, які відкладала на навчання у США. Стипендія зірки лише частково покриває фінансування, тому платити треба. Яна не хотіла відмовлятися від престижної освіти, тож з грошима їй допомогли друзі.

"Мої друзі заклали за мене кошти, і я тепер частково поступово віддаю їх їм. Мені допомогла одна з відомих особистостей. Також з лейблу мені допомогли люди", - додала Яна.

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