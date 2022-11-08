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Jerry Heil розсекретила коштовний подарунок, який зробила татові: "На такому їздять Полякова і Винник"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Jerry Heil розсекретила коштовний подарунок, який зробила татові: "На такому їздять Полякова і Винник"

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Також артистка зізналась, хто допоміг їй оплатити навчання в США.

Українська співачка та сонграйтерка Jerry Heil вмовляла батьків закрити м'ясний бізнес та розпочати щось нове.

Артистці вдалося переконати рідних зайнятися чимось іншим. Як розповіла Яна у програмі ЖВЛ, вона придбала дороговартісну річ для тата, аби той розвивав інший бізнес. Артистка купила автобус для гастролей.

Автобус, який Jerry Heil купила для тата / ©
Автобус, який Jerry Heil купила для тата

"Мої батьки займалися салом, м'ясом. Постійно на складній роботі. І я сказала: "Окей. Я купую машину і, тату, в мене є знайомі артисти, давай ти будеш возити артистів". Ці кошти, які я відкладала на навчання, вони пішли сюди", - поділилася артистка.

Бізнес тата поки не надто розвивається. Він отримував декілька замовлень, але їхати треба за кордон. Тож поки що батько артистки оформлює всі необхідні документи, аби виїжджати з України.

"Знайте, якщо треба десь по Україні, наприклад, перевезти, то тато дуже досвідчений водій. Це машина з ліжком. Раніше, я коли їздила на гастролі, мені такі машини рекомендували, як: на такому їздять Оля Полякова і Олег Винник", - зазначила Яна.

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Співачка купила для тата автобус на ті кошти, які відкладала на навчання у США. Стипендія зірки лише частково покриває фінансування, тому платити треба. Яна не хотіла відмовлятися від престижної освіти, тож з грошима їй допомогли друзі.

"Мої друзі заклали за мене кошти, і я тепер частково поступово віддаю їх їм. Мені допомогла одна з відомих особистостей. Також з лейблу мені допомогли люди", - додала Яна.

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Дата публікації
Перегляди
1116
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