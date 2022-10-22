Jerry Heil розсекретила, яку спеціальність здобуває у США і чим займатиметься потім

Українська співачка та сонграйтерка Jerry Heil у свій день народження, який відсвяткувала 21 жовтня, вперше за півроку повернулася до України.

У студії "Сніданок. Вихідний" артистка поділилася, що відчула, ступивши вперше за півроку на рідну землю:

"У порівнянні з бостонським мені наше повітря здається дуже свіжим, чистим. Взагалі було відчуття, що я нарешті повернулася у реальність. Бо я весь цей час, що мене не було, ніби в якомусь сні була. Усе було таке якесь напівпрозоре… я не можу пояснити це словами нормально. Все було якимось нереальним і пластмасовим. І тут я повертаюсь і така: "О, я ніби прокинулася зараз, я ніби твердо стою на землі". І попри те, що там тривога або що, якесь відчуття злиття з навколишнім середовищем і дуже на душі стало спокійно", - поділилася Jerry Heil.

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Також співачка розсекретила, яку освіту здобуває у музичному коледжі Берклі у Бостоні і чому вирішила там навчатися:

"Я пішла навчатися туди, бо в нас нема такої спеціальності. Це film scoring – я буду писати музику до кінофільмів. Це була моя давня мрія впродовж всього мого життя. Я пам'ятаю, що коли в нас вступала навчатися, бо я й тут отримувала освіту, я обирала, ким же я стану, я хочу співати чи хочу бути музикантом і вступила взагалі на хороводиригентський. А сюди вже пішла конкретно, чим я горю", - пояснила Джері.

Також виконавиця зізналася, що їй ще не доводилося писати музику до кінофільмів, втім її пісні неодноразово ставали саундтреками до стрічок.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil розповіла, чи залишить кар'єру в Україні після навчання у США.

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