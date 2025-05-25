Jerry Heil шокувала, як окупанти під час нічної атаки на Київ зруйнували студію звукозапису її хітів

Jerry Heil та зруйнований будинок після атаки РФ

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У ніч 25 травня Росія здійснила масовану атаку на низку українських міст, зокрема під обстріл потрапив і Київ. Співачка Jerry Heil після ворожого удару вийшла на зв'язок і опублікувала його жахливі наслідки.

Зокрема, показала кадри понівеченої інфраструктури в Шевченківському районі Києва. На зображенні видніється багатоповерхівка, яку зруйнувало влучання російського дрона "Герань". Ця трагедія особисто зачепила артистку, адже саме там була розташована одна із студій звукозапису.

Удар по Києву 25 травня / © ДСНС

Jerry Heil говорить, що декілька її хітів були записані саме там. Цікаво, що одна з пісень, створених у стінах цього будинку, під назвою "All eyes on kids" викриває злочини РФ, яка під час війни викрадає українських дітей.

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"Яка к*бзд*, друзі... Це будинок, в якому були записані "На килимі" та "All eyes on kids". Який же лютий треш", - висловилася співачка у своєму Telegram-каналі.

Jerry Heil про атаку на Київ 25 травня / © t.me/jerryheil

Зазначимо, внаслідок чергового ракетно-дронового російського удару було понівечено Київщину, Харків, Тернопіль, Миколаїв і Конотоп. За ніч було випущено близько 300 ударних безпілотників і майже 70 ракет різних типів. Є загиблі та поранені.