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- Гламур
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Jerry Heil шокувала, як окупанти під час нічної атаки на Київ зруйнували студію звукозапису її хітів
У цій будівлі артистка колись записала два своїх треки.
У ніч 25 травня Росія здійснила масовану атаку на низку українських міст, зокрема під обстріл потрапив і Київ. Співачка Jerry Heil після ворожого удару вийшла на зв'язок і опублікувала його жахливі наслідки.
Зокрема, показала кадри понівеченої інфраструктури в Шевченківському районі Києва. На зображенні видніється багатоповерхівка, яку зруйнувало влучання російського дрона "Герань". Ця трагедія особисто зачепила артистку, адже саме там була розташована одна із студій звукозапису.
Jerry Heil говорить, що декілька її хітів були записані саме там. Цікаво, що одна з пісень, створених у стінах цього будинку, під назвою "All eyes on kids" викриває злочини РФ, яка під час війни викрадає українських дітей.
"Яка к*бзд*, друзі... Це будинок, в якому були записані "На килимі" та "All eyes on kids". Який же лютий треш", - висловилася співачка у своєму Telegram-каналі.
Зазначимо, внаслідок чергового ракетно-дронового російського удару було понівечено Київщину, Харків, Тернопіль, Миколаїв і Конотоп. За ніч було випущено близько 300 ударних безпілотників і майже 70 ракет різних типів. Є загиблі та поранені.