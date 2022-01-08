Jerry Heil шокувала, що фанат з Росії приїхав до Львова та хотів з нею "позбутися цноти"

Тепер артистка має охорону.

Українська співачка Jerry Heil розповіла моторошну історію про фаната з Росії.

Так, днями у своїх Instagram-stories виконавиця поділилася, що протягом 1,5 року їй щодня пише прихильник. За її словами, чоловік надсилав їй повідомлення сексуального характеру. Зокрема, він казав, що хоче "позбутися з нею цноти".

Попри те, що Яна Шемаєва (ім'я Jerry Heil – Ред.) блокувала сторінку фана та видаляла його повідомлення, він продовжував писати з нових сторінок. І от нещодавно артистка влаштувала фанзустріч з прихильниками у Львові. За день до цього чоловік написав Яні, що він їде. Втім, виконавиця не повірила.

"Я подумала, що це диванний писака і що він пише, що їде, сидячи на дивані. Але виявилося, що він дійсно збирався мене побачити. І коли він приїхав я була дуже налякана, бо згадувала все, що він мені писав, і той факт, що я все стерла і у мене не буде доказів", – розповіла артистка.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Тоді зірка та її команда викликали поліцію, щоб написати заяву. Втім, правоохоронці сказали, що згідно із законом України чоловікові може загрожувати штраф у розмірі 51 гривні або адміністративний арешт до 15 діб.

"Є думка одного з підписників, що це просто збоченець і з ним можна просто мило листуватись. Знаєте, з чиєю думкою така думка збігається? З думкою поліцейських! Уявляєте? Вони не помітили в цих монологах, що він чорним по білому написав, що його двічі не пустили до країни, а втретє він домовився з прикордонником. Вони цього не побачили у його повідомленнях і сказали: "Вийди з ним поговори, він просто в тебе закоханий". Але я забула дещо додати. Перша фраза поліцейського, який зайшов і побачив мене злякану, знаєте яка? Цитую: "Так що, вашій мамі зять хіба не потрібен?" , – розповіла співачка.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Зірка додала, що тепер має охорону та зазначила, що поділилася цією історією, бо хоче, щоб дівчата почувалися в безпеці.

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