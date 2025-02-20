Jerry Heil шокувала, як росіяни намагаються зіпсувати їй кар'єру: "Страждаю вже декілька років"

Українська співачка Jerry Heil шокувала, як росіяни намагаються зіпсувати їй кар'єру.

Жителі РФ зривають виконавиці прем'єри пісень. Артистка говорить, що страждає від цього вже декілька років. Зокрема, росіяни влаштовують атаки ботів на її соціальні мережі. Тим часом алгоритми працюють таким чином, що приховують сторінки Jerry Heil від інших користувачів, адже вважають, що вона накручує активність. Тож, через атаки ботів співачка не може поширити більше інформації про її нові пісні, і вони просто не потрапляють до рекомендацій.

Jerry Heil / Фото: t.me/jerryheil

"Росіяни кинули мені чергову атаку ботів. Страждаю через ці атаки вже декілька років. Знаю, що неодноразово з цим стикалися і alyona alyona, і Дантес, і KOLA. У мене це відбувається регулярно. Я боролася, потім приймала, але я щоразу була змушена кричати про свої нові треки, бо через атаки ботів, які відбувалися саме під час релізів, алгоритм Instagram приховував мене від людей, вважаючи, що це я собі нечесно накручую активність", - пожалілася в Telegram артистка.

Особливо ситуація з цим погіршилася під час нацвідбору на "Євробачення-2024", де співачка брала участь у дуеті з alyona alyona. Однак тоді підтримка українців завадила росіянам насолити їй. А нещодавно Jerry Heil представила нову пісню "Розчиняюсь". Тож, виконавиця просить підтримати її творчість і цього разу.

"Я зробила вдих і видих та продовжуватиму робити те, що я роблю. Але прорватися на новому етапі своєї творчості — більш цілісної, наповненої, мистецької — можливо лише з вашою підтримкою, я дуже потребую її", - звернулася до фанів артистка.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil відіграла концерт у Братиславі. Там зі співачкою стався неприємний інцидент. Просто під час виступу артистки на сцені впали декорації.

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