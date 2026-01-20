Jerry Heil шокувала заявою про спробу усунути її з нацвідбору на "Євробачення": "Мене хочуть знести"

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

Українська співачка Jerry Heil шокувала заявою про спробу усунути її з Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Про це артистка повідомила в Instagram-stories. Співачка вже й пояснила, яким чином їй намагаються нашкодити. Виконавиця говорить, що в Мережі хочуть поширити, що нібито вона не підтримує збори для ЗСУ, бо в соцмережах "падають охоплення". Проте Jerry Heil запевняє, що це зовсім не так.

Співачка говорить, що її брат військовий. Періодично вона донатить на його збори і закликає це ж робити й підписників.

"Надійшла інформація, що мене просто хочуть знести з нацвідбору і зараз будуть поширювати обман про те, що я нібито не підтримую збори, бо "падають охоплення". Не ведіться, бо мій брат - військовий. Ось, наприклад, актуальний збір, який він просив поширити, на який я доначу і сама, і періодично робимо збори з вами", - говорить співачка.

Допис Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Також Jerry Heil нагадала й про інші збори, які допомагала закривати. Під час "Євробачення-2024" артистка разом із alyona alyona збирала 10 мільйонів на відбудову знищеної окупантами гімназії. Окрім того, виконавиця була дотичною до інших зборів – на кейсевак, дрони та керовані турелі. Також Jerry Heil нагадала, що підіймає важливу тему про повернення українських дітей, яких викрала РФ.

"Тим, хто збирався поширювати брехню, бажаю хоч трохи совісті. Намагатися завалити українського артиста в такий спосіб в такий нелегкий час... Якщо ті, хто намагається це зробити, живуть тут, в Україні, чому так мало любові до своїх людей?" – обурилась співачка.

Нагадаємо, раніше довкола Jerry Heil розгорівся інший скандал, а точніше довкола лейблу артистки Nova Music. Підопічна виконавиці Кажанна зробила низку заяв про лицемірство в музичній індустрії, моральний тиск з боку лейблу, а також натякнула на "кабальні умови" контракту.

Jerry Heil прокоментувала слова співачки. Вона зазначила, що лейбл не обмежував Кажанну у творчих проявах, а всі права на композицію, ім'я та YouTube-канал належать безпосередньо їй. Врешті, Nova Music достроково розірвав контракт із підпічною. Тим часом Кажанна дорікнула лейблу в брехні та пояснила, чому пішла.