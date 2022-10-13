Jerry Heil стала номінанткою престижної музичної премії Music Moves Europe Awards 2022

Окрім української співачки, номінантами премії стали ще 14 молодих артистів зі всієї Європи.

У середу, 12 жовтня, в Парижі оголосили номінантів на престижну премію Music Moves Europe Awards 2022. Серед претендентів на перемогу опинилася й українська виконавиця Jerry Heil.

Загалом, співачка змагатиметься за перемогу разом з іншими 14 молодими артистами зі всієї Європи. Так, серед номінантів є: Amelie Siba (Чехія), CMAT (Ірландія), eee gee (Данія), Goldkimono (Нідерланди), Hause Plants (Португалія), Jerry Heil (Україна), July Jones (Словенія), Kids Return (Франція), Koikoi (Сербія), Monikaze (Литва), Oska (Австрія), Queralt Lahoz (Іспанія), Sans Soucis (Італія), schmyt (Німеччина), The Haunted Youth (Бельгія).

Jerry Heil

Загалом, ім'я переможця стане відомим на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards 2022 вже 19 січня наступного року. Буде обрано шість лауреатів. Одного оберуть меломани, які голосуватимуть за свого фаворита на офіційному сайті премії. Переможець нагороди Public Choice Award отримає 5 тис. євро.

П'ятьох переможців обере журі. Вони отримають по 10 тис. євро. А один із них стане володарем Grand Jury Prize. Переможець отримає 10 тис. євро та ваучер на "зелений тур" (організацію екологічних гастролей) на 5 тис. євро.

Зазначимо, Music Moves Europe Awards – це нагорода від Європейського Союзу для молодих артистів, які представляють сьогоднішню і майбутню музичну індустрію Європи.

Нагадаємо, Alina Pash була лауреаткою Music Moves Europe Awards. Співачка отримала грошовий приз у розмірі 10 тисяч євро на розвиток своєї музичної кар'єри.

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