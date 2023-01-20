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Jerry Heil стала володаркою престижної європейської премії MME Awards 2023

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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289
Час на прочитання
2 хв
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Jerry Heil стала володаркою престижної європейської премії MME Awards 2023

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Співачка зі сцени звернулася до своїх конкурентів.

Українська співачка Jerry Heil здобула перемогу у премії Європейського Союзу Music Moves Europe Awards 2023, яка цього року відбулася у Гронінгені, Нідерланди.

Виконавиця стала переможницею у номінації Public Choice Award. У якості призу Jerry Heil отримала чек на п'ять тисяч євро на розвиток своєї музичної кар'єри, а також можливість заспівати у студії Deezer.

Перемога у MME Awards 2023 стала для співачки приємною несподіванкою. За словами Jerry Heil, вона була щаслива представляти Україну на цьому конкурсі. 

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

"Здобувати перемогу й європейську нагороду MME Awards 2023 в мільйон разів приємніше, коли робиш це в ім’я своєї країни і завдяки ній! Дякую кожній людині, яка голосувала за мене! Крок за кроком прокладається шлях для українських музикантів в світ! Україна звучить! І нас чують", - написала в Instagram співачка.

Також зі сцени Jerry Heil звернулася до своїх конкурентів та усіх європейських артистів з проханням не забувати про війну в Україні та говорити про це.

"Тривалий час для українських артистів було мрією з'явитися у глобальному контексті. І сьогодні це стається. Я просто хочу попросити вас, друзі, будь ласка, говоріть правду в унісон з Україною!", - сказала Jerry Heil. 

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Дата публікації
Перегляди
289
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