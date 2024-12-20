Jerry Heil та аlyona аlyona назвали імена двох фаворитів, за кого вболіватимуть у нацвідборі

Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil, які цьогоріч представляли Україну на "Євробаченні", висловилися про Національний відбір на "Євробачення-2025".

Зокрема, зірки оцінили усіх конкурсантів, які потрапили до лонглиста, який оприлюднили 20 грудня. Так, реперка гідним представником від України на "Євробаченні-2025" вважає співачку FIЇNKA або гурт Ziferblat. Також alyona alyona зізналася, що очікувала наступного року побачити нашумілу Klavdia Petrivna. Утім, зірка так і не подала свою заявку на конкурс.

"FIЇNKA мені дуже подобається. Топлю за неї. Немає (у лонглисті – прим. ред.) артистів з так званого "вищого ешелону". Казали, що буде Klavdia Petrivna. І я дійсно очікувала. Дуже хотілося почути її пісню. Цікаво почути від всіх пісні. Є очікування від гурту Ziferblat, бо минулоріч у них була дуже класна пісня. Побачимо", - зазначила аlyona аlyona в інтерв'ю офіційному українському фан-клубу "Євробачення".

FIЇNKA / Фото: instagram.com/fiinka_official

Думку колеги по сцені також поділяє і Jerry Heil. Співачка каже, що їхні музичні смаки тут збіглися. Тож, якщо у майбутньому до шортлиста нацвідбору потраплять FIЇNKA та гурт Ziferblat, то голосуватиме за когось з них. Проте так само вона ще очікує на конкурсні пісні артистів, щоб сповна оцінити їхні шанси на перемогу.

"Мені подобається багато артистів у лонглисті. Ми будемо вболівати за FIЇNKA. Чесно хочу, щоб вона перемогла. Але побачимо ще, яку пісню вона представить. А, і Ziferblat ще. Будемо розриватися між Ziferblat і FIЇNKA", - зізналася Jerry Heil.

Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Нацвідбору на "Євробачення-2025" Тіна Кароль пояснила, чому жоден з іменитих артистів не подавав заявку на участь у конкурсі.

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