Jerry Heil та alyona alyona показали фрагмент нової колаби з європейським артистом на українську народну пісню

Цього разу Jerry Heil та alyona alyona взялися переспівувати українську народну пісню "Летіла зозуля".

Її зірки записують з новим відомим виконавцем з Європи. Втім, поки що Джері та Альона тримають у таємниці, з ким саме буде нове тріо. Тим часом Jerry Heil не втрималася і показала фрагмент пісні "Летіла зозолуля" під час запису на студії.

"Наш перший фіт з європейським артистом ще не встиг насидітися на першому місті в трендах YouTube, а ми вже готуємо наступну роботу. Кидаю вам трішки бейкстейджу і трішки палю вам трек", - підписала відео Джері.

Шанувальники зізналися, що просто фрагмент вже викликає мурахи шкірою, тож зрозуміло, що сама композиція не менш вибуховою, ніж "#KUPALA".

Нагадаємо, що 6 липня відбулася прем'єра спільного треку Jerry Heil, alyona alyona та відомої німецької співачки Ela. Вони переспівали українську народну пісню "Ой на Івана, та й на Купала".

Композиція припала до смаку не лише українським, а й європейським слухачам, які своїми переглядами вивели її в тренди на YouTube.

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