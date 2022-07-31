Jerry Heil та alyona alyona потужно заспівали українську народну пісню та довели до мурашок – відео

Українські виконавиці Jerry Heil та alyona alyona продовжують нести в маси українську народну музику та готують для прихильників чергову новинку.

До слова, знаменитості вирішили переспівати українську пісню-колядку "Ой як же було ізпрежди віка", яку українці чули у мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки".

Реперка alyona alyona не стрималася та вирішила поділитися у своєму TikTok роликом, де вони з Яною наживо виконують композицію.

Прихильники артисток були просто шоковані їхнім співом. Вони зазначили, що від народних голосів Jerry Heil та alyona alyona у них просто мурахи бігають шкірою.

Загалом, шанувальники почали цікавитися, коли ж артисти випустять новинку. alyona alyona зізналася, що вже наприкінці серпня фани зможуть насолоджуватися їхньою композицією.

Нагадаємо, Jerry Heil та alyona alyona взялися переспівувати українські народні пісні. Нещодавно вони записували композицію "Летіла зозуля". Зірки готують новинку з відомим виконавцем з Європи. Втім, поки що Джері та Альона тримають у таємниці, з ким саме буде тріо.

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