Jerry Heil та alyona alyona вперше відповіли на хейт за згадку Матері Терези в їхній пісні на нацвідбір

Фіналістки нацвідбору на "Євробачення-2024" Jerry Heil та alyona alyona вперше відповіли на хейт в бік їхньої дуетної пісні "Teresa & Maria", з якою вони борються за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Після виходу конкурсної пісні зірок у Мережі шанувальники розділилися на два табори. Одні висловлювали своє щире захоплення від треку, а інші невтомно повторювали, що образ Матері Терези, згаданий у пісні, є доволі провокативним. І наводили суперечливі факти з її біографії.

За словами виконавиць, вони провели детальне розслідування з цієї теми і дійшли багатьох висновків. Зокрема, наголосили, що фани неправильно розтлумачили текст, і образ Матері Терези був використаний як загальне уособлення добра, світла і жіноцтва.

"Річ у тім, що люди не зрозуміли, що ми хотіли сказати. Це ж не пісня про Матір Терезу, не біографічна композиція. Образ Матері Терези використовується як символ. Якщо ви когось називаєте Матір'ю Терезою, то що маєте на увазі? Що це дуже добра і сердечна людина. Тому й пісня про те, що поруч з нами є символи такого жіноцтва. Вона про об'єднання навколо чогось дуже світлого. Тому я б не загострювала увагу саме на Матері Терезі. Вона була, як ми зараз уже розуміємо, неоднозначною, але люди, які це пишуть, не розглядають ситуацію з двох боків", - розповіла Jerry Heil в ефірі на Радіо Промінь.

alyona alyona & Jerry Heil

Також alyona alyona додала, що інформація на зарубіжних ресурсах зовсім інакша. І порівняла сучасних волонтерів з Матір'ю Терезою, яка вела аскетичний спосіб життя.

"Нам багато самих же підписників пише, що на закордонних ресурсах інформація абсолютно інакша. Я сама дуже глибоко після всього ознайомилася з цим питанням. Виявилося, що критику Матері Терези розкручувала взагалі Індія з релігійних питань, навіть більше політичних. Але Матір Тереза робила багато добра на благодійних засадах, вела аскетичний спосіб життя, як більшість наших зараз волонтерів. Вони ж так само є символом добра. Ми всі – Мати Тереза, хто без грошей, без нічого, робив щось важливе просто тому, що ми бажали перемоги. Так, як вона бажала, щоб люди жили, не вмирали. От і все", - наголосила реперка.

Нагадаємо, нещодавно букмекери оцінили шанси на перемогу Jerry Heil та alyona alyona на нацвідборі на "Євробачення-2024".

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