Jerry Heil та alyona alyona їдуть на "Євробачення-2024": що відомо про співачок

Виконавиці здобули найбільшу кількість балів від журі та глядачів під час голосування на нацвідборі.

4 лютого відбулося оголошення переможців Національного відбору на "Євробачення-2024". Перемогу виборов дует alyona alyona та Jerry Heil з композицією Teresa & Maria.

Тож, саме вони представлять Україну вже у першому півфіналі "Євробачення-2024", який відбудеться 7 травня 2024 року у Мальме, Швеції.

Своїм виступом alyona alyona та Jerry Heil змогли заробити 10 балів від членів журі та отримати найвищу оцінку, 11 балів, від глядачів, що у сумі дало 29 балів. Відтепер на дует чекає важлива місія представити Україну на міжнародній арені.

Дует складається з української 28-річної співачки Jerry Heil, яка вже двічі брала участь у нацвідборах на "Євробачення" та 32-річної реперки alyona alyona, яка дебютувала на цьогорічному відборі. Як розповідали, артистки більша ініціатива подати заявку на конкурс була з боку alyona alyona. Реперка прийшла до своєї колеги і запропонувала їй податися на конкурс. Натомість Яна, справжнє ім'я Jerry Heil, залюбки погодилася.

До слова, виконавиці 2022 року вже тішили шанувальників своєю спільною творчістю. Так, разом вони випустили музичний альбом "Dai Boh", де записували треки у співпраці з європейськими артистами. За рік дует встиг випустити вісім пісень. Ба більше, вони вирушили у спільний тур до США і очолювали топи стримінгових платформ, зібравши у сумі близько 50 млн прослуховувань.

За словами виконавиць, їхня конкурсна пісня Teresa & Maria розповідає про незламний дух усіх жінок, на долю яких наразі випадає чимало важких випробувань.

Нагадаємо, 68-й пісенний конкурс відбудеться у Швеції, місті Мальме. Перший і другий півфінали відбудуться 7 та 9 травня відповідно. Дует alyona alyona та Jerry Heil братиме участь у першому півфіналі. Грандфінал "Євробачення-2024" заплановано на 11 травня.

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