Jerry Heil та alyona alyona з відомим польським репером записали чуттєвий трек

Співачка Jerry Heil та українська реп-виконавиця alyona alyona, які об'єдналися у дует, представили свіжу композицію.

Вони записали ліричний трек Posmakuj у колаборації з польським репером Trill Pem. Пісня вийшла двома мовами – українською та польською.

Разом з піснею відбулася прем'єра лірик відео, яке вийшло у чорно-білих кольорах.

"Кожна людина шукає для себе підтримку: чи це її друг, чи це Бог, чи це її кохана людина, чи це тренер – не важливо. Важливо, що коли людина не одна, а їх двоє, відбувається синергія й стає набагато більше щастя та кохання", - так прокоментували роботу артисти.

Окрім того, у пісні виконавці згадали творців-імпресіоністів Клода Моне та Клода Дебюссі і це не просто так:

"Музика Дебюссі – це завжди невловимий мотив і меланхолічний настрій. Картини цього стилю зблизька здаються незрозумілими мазками – і лише коли відходиш і розглядаєш здалеку, розумієш, що насправді зображено на них. Після війни у нас так само буде незрозуміло на душі. Так, ми виграємо. Але буде пусто і ніби лише самі мазки перед очима – жодної чіткості. Але мине час і наші діти вже побачать цю картину здалеку. І на ній буде видно, заради чого стояли їхні батьки: заради збереження древньої культури й мови, заради процвітання України на тисячоліття вперед",- йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що декілька місяців тому Jerry Heil та alyona alyona записали запальний трек з учасницею "Євробачення-2022" Monika Liu, яка представляла Литву.

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