Jerry Heil та alyona alyona записали запальний трек з учасницею "Євробачення-2022"

Співачка Jerry Heil і реп-виконавиця alyona alyona разом створили ще одну музичну композицію - "Dai Boh". Цього разу українські артистки попрацювали з Monika Liu, яка представляла Литву на "Євробаченні-2022".

Нова пісня об’єднала український та литовський вокал, ритмічні реп-рядки та афробіт.

Для запису кліпу Jerry Heil та alyona alyona зустрілися з Монікою у Європі. Також у відео увійшли фрагменти зустрічі співачок з прихильниками у волонтерських центрах.

"Весь цей час, будучи в Європі, ми побачили наскільки люди планети можуть бути єдиними. Наскільки можуть бути милосердними, добрими та щирими. Повірили в те, що, дійсно, ми зараз є свідками величезних світових змін, а наші діти будуть жити у доброму світлому та переповненому любов'ю світі", - розповіли подробиці співачки.

Разом із прем’єрою пісні, відбулася презентація спільного міні-альбому Jerry Heil та alyona alyona з однойменною назвою. В ньому українські пісні зазвучали не тільки рідною мовою, а ще й польською, литовською та німецькою.

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