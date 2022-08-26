Jerry Heil та Леся Нікітюк простібали росіян, що тікають з Криму, у кумедному треку: "Вабщє нє хочу уєзжать із Крима"

Сьогодні, 26 серпня, відбулась прем'єра спільної роботи Jerry Heil, Лесі Нікітюк та електронного дуету Emdivity "По-домашньому".

Композиція створена по гарячих слідах всім відомого мему, що днями облетів українські соцмережі. На оригінальному відео російська туристка, вся у сльозах, жаліється на те, як їй не хочеться їхати з Криму. Її скаргам передували новини про вибухи в окупованому Криму, що спричинили масовий відтік росіян з півострова.

Короткий сніпет треку на основі мему, який Jerry Heil та Леся Нікітюк жартома виклали в Instagram, почав віруситися на рівні з оригіналом, тому виконавиці ухвалили рішення зробити повноцінну пісню – і покликали для цього майстрів електронного саунду з гурту Emdivity. Окрім розважального спрямування, пісня "По-домашньому" підкреслює важливий меседж "Крим – це Україна", втілення якого в реальність сьогодні стало ще ближчим.

"Завдячуючи мемові, що підхопила вся країна, ідея пісні була на поверхні, тому і писалася вона, як TikTok-прикол, щоб підняти і дух, і настрій. Почалося все з поштовху Лесі Нікітюк. Вона мені вночі написала, шо треба робити такий трек, а я якраз цілий день до цього крутила таку ж думку в голові! Далі вже справа була за EMDIVITY. І люди так сильно підхопили в Instagram нашу задумку-тізер, що надивилися на 2,5 мільйони переглядів. Тому тепер існує повна версія – на замовлення всіх охочих", - прокоментувала Jerry Heil.

Emdivity

Своєю чергою, EMDIVITY зазначив, що трек "По-домашньому" – один з їхніх внесків у спільну перемогу:

"Ми все життя орієнтувались на світовий шоубізнес, закордонний музичний ринок: країни Європи, Америку. Наші треки лунали на європейських радіостанціях, потрапляли в топові глобальні музичні чарти. Але війна, яка розпочалась 24 лютого, змінила наше світосприйняття. Ми не могли лишатись осторонь від українських проблем і трагедій. Тому цей реліз — один з наших внесків у спільну перемогу. Спроба трохи додати гумору та підняти настрій нашим співвітчизникам. Коли нам написала Jerry Heil та запропонувала зробити таку пісню, ми одразу погодились. Крім всього іншого, це гарна можливість познайомити з новою та актуальною українською музикою слухачів з різних куточків світу, які складають нашу аудиторію", - зазначили учасники EMDIVITY.

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