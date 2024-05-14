Jerry Heil тоді і зараз: як змінилася з роками, як стала популярною і що відомо про особисте життя

Українська співачка Jerry Heil, яка в дуеті з alyona alyona брала участь у "Євробаченні-2024", після конкурсу стала шалено популярною.

Однак, слава до виконавиці прийшла не одразу. Знаменитості довелося подолати неабиякий шлях становлення себе як артистки та перетерпіти чимало невдач.

Врешті, пошуки різних стилів та образів, різні експерименти в творчості створили ту Jerry Heil, яку зараз всі чудово знають.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як співачка починала свій творчий шлях та як змінювалася з роками.

Початок творчого шляху виконавиці

Справжнє ім'я 28-річної Jerry Heil – Яна Шемаєва. Артистка почала займатися творчістю ще від ранніх років. Зокрема, вона закінчила музичну школу та навчалася в Київському інституті музики імені Рейнгольда Глієра (відділення хорового диригування) та в Національній музичній академії України імені Петра Чайковського.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Що цікаво, свій псевдонім Яна придумала ще до того, як стала популярною. Зокрема, у 15 років вона в соціальній мережі підписалася як Jerry Mouse. Під час вигадування псевдоніму артистка надихалася мультфільмом "Том і Джеррі". З часом Яна відмовилася від "Mouse", а замінила цю частину на "Heil". Що цікаво, особливого сенсу вона не закладала — Яна обрала американське прізвище, яке помітила в Інтернеті.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Першу, щоправда, незначну популярність Яні Шемаєвій принесли її кавер-версії відомих пісень. Зокрема, артистка переспівувала хіти таких гуртів, як "Океан Ельзи", The Hardkiss, Twenty One Pilots та багатьох інших. До речі, на початку Святослав Вакарчук підтримував Яну та публікував у фотоблогу відео, як вона співає треки його колективу.

Перші серйозні кроки у музичній кар'єрі

Jerry Heil зовсім скоро зрозуміла, що хоче стати успішною співачкою. 2017 року вона разом із приятелем створила гурт. Хоча колектив і не проіснував довго, але кар'єра співачки почала розвиватися.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Артистка зайнялася сольними виступами, а того ж таки 2017 року познайомилася з засновниками лейбла Vidlik Records Євгеном Філатовим та Натою Жижченко, у співпраці з якими випустила дебютний мініальбом. Світ побачили такі треки Яни, як "Де мій дім", "Постіль", "Небо" та "Надія".

2018 року Яна Шемаєва намагається потрапити на один із музичних конкурсів. Артистці вдалося підкорити суддів, але довго на шоу вона не протрималася. Проте перша слава до неї прийшла.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Успішний альбом Jerry Heil та шалена популярність

У березні 2019 року співачка публікує уривок треку "Охрана, отмєна". Композиція стала шалено популярною у Мережі та набирала на YouTube чимало переглядів. Ба більше, її навіть використовували в рекламі на ТБ.

Це підштовхнуло артистку на випуск альбому "#Я_ЯНА", до якого увійшли такі хіти, як "Вільна каса", "Натверкай", "Білі кроси" та багато інших.

Jerry Heil та "Євробачення"

Артистка штурмувала нацвідбір тричі. Вперше вона спробувала свої сили 2020 року. Співачка потрапила на нацвідбір з англомовною піснею Vegan. До фіналу Jerry Heil вдалося потрапити, однак там на неї чекала невдача. На нацвідборі вона посіла останнє місце, отримавши найменшу кількість балів від журі та глядачів.

На цьому Heil не полишила спроби потрапити на конкурс. Артистка знову пішла на нацвідбір 2023 року. Цього разу вона краще підготувалася. Зокрема, спробувала свої сили з піснею When God Shut The Door, яку, до речі, їй допомагали готувати викладачі музичного коледжу Берклі, де вона навчалася. Щоправда, на Яну знову чекала невдача. Артистці не вдалося підкорити ані суддів, ані глядачів. Вона опинилася на третьому місці.

Хоча 2023 року співачка заявляла, що на цьому її спроби поїхати на "Євробачення" завершилися, однак 2024 року Jerry Heil здивувала єврофанів. Вона знову прийшла на нацвідбір. Однак цього разу співачка спробувала свої сили у дуеті з alyona alyona. Артистки виконали пісню Teresa & Maria, яка подарувала їм путівку на "Євробачення-2024".

На конкурсі єврофани були просто приголомшені номером артисток. Співачки привезли до Києва третє місце. Водночас вони стали шалено популярними за кордоном.

Jerry Heil / Фото: Associated Press

Як змінилася творчість Jerry Heil

Загалом, з початком повномасштабної війни творчість Jerry Heil неабияк змінилася. Артистка відмовилася від жартівливого образу та почала випускати серйозні пісні. Особливо успішними стали ті, які виконавиця робила у співпраці з alyona alyona: "KUPALA", "Рідні мої", "Зозуля", "Chomu?" та багато інших.

Також у цей період і сама Jerry Heil випустила чимало хітів, зокрема "Козацькому роду", "Три полоси" та багато інших. До речі, співачка є авторкою пісень, тож створила багато композицій для інших артистів.

Також під час війни Jerry Heil відкрила власний лейбл Nova Music та стала продюсеркою. Одним із успішних проєктів виконавиці є співачка Кажанна.

Jerry Heil

Особисте життя Jerry Heil

Про особисте життя Jerry Heil мало що відомо, а особливо зараз. Раніше вона розповідала, що взагалі не мала стосунків та незаймана.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Однак, наприкінці 2023 року все змінилося. Артистка заінтригувала, що тривалий час перебуває у стосунках із загадковим бойфрендом та навіть показала їхні спільні фото. Та на цьому відверті зізнання Jerry Heil закінчилися — більше вона не розповідала нічого про особисте життя та не показувала коханого.

Jerry Heil з бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

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