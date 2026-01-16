Jerry Heil у кайданках заспівала латиною і в кліпі на CATHARTICUS показала пороки, страхи і спокуси

Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

Реклама

Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2026" Jerry Heil представила кліп на конкурсну пісню.

Виконавиця намагається вибороти право представляти Україну на ювілейному міжнародному пісенному конкурсі з композицією "CATHARTICUS (prayer)", що перекладається як "Катарсис (молитва)". Трек створено спільно з відомими шведськими авторами Joy та Linnea Deb. Він поєднує латинські молитовні мотиви, український фольклорний вокал та сучасний поп.

"Ця пісня народилася не зі спроби написати трек для "Євробачення" — і, мені здається, в цьому її головна краса та цінність. Вона виникла з чистого музичного пориву та синергії між мною і неймовірними сонграйтерами у Швеції. Ми просто творили музику", - коментує співачка.

Реклама

Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

Головний меседж пісні закладено в рядках: "I pray for those who don't wanna see Heaven is on Earth", що в перекладі "я молюсь за тих, хто не бачить, що рай на землі".

"Ми не знаємо, чи вже не запізно щось кардинально змінити, але я точно вірю, що ніколи не пізно зупинитися. Зупинитися руйнувати — себе, одне одного і світ навколо. Цією піснею мені хотілося нагадати: рай не десь потім. Він можливий тут і зараз, якщо ми навчимося його бачити", — говорить виконавиця.

Jerry Heil та балет Freedom / © Пресслужба Jerry Heil

Jerry Heil вже представила офіційний кліп на пісню, режисеркою якого стала Валерія Фадєєва. Відео розповідає про шлях Душі від небесного втілення до земних випробувань, внутрішньої боротьби та катарсису. Кліп зняли за участю балету Freedom, танцівники уособлюють людські пороки, страхи й спокуси, які то підтримують героїню, то сковують її кайданами. Осліплені власними вчинками, люди не усвідомлюють, що коять. Фінал кліпу стає моментом катарсису: душа проходить випробування, долає внутрішні перешкоди і знаходить свободу.

"CATHARTICUS для мене — це всеосяжна, всепроникна енергія божественного порядку. Я дуже хотіла візуально підкреслити звучання цієї пісні, яка заповнює простір, час і позачасся, і супроводити глядача по головним етапам буття: колискова матері, вібрація внутрішнього голосу та діалог із Всесвітом", — ділиться Валерія Фадєєва.

Реклама

Нагадаємо, фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого. Саме тоді й стане відомо, чи вдасться Jerry Heil вибороти перемогу. Разом із нею за перше місце змагатимуться ще дев'ять фіналістів. Учасники вже представили свої конкурсні пісні.