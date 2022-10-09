Jerry Heil у новій пісні потролила Путіна: "Подивись на красу – Криму під контролем ЗСУ"

Співачка Jerry Heil виконала глузливу пісню про кремлівського диктатора Путіна.
Українська виконавиця Jerry Heil оригінально "привітала" російського терориста Путіна з днем народження, який злочинець святкував 7 жовтня.
Артистка у пісні, фрагмент якої вона опублікувала у TikTok, глузливо заспівала, що кремлівському диктатору ще недовго залишилося. Жахлива війна, яку Росія розв'язала в Україні, закінчиться розпадом РФ. ЗСУ ж натомість звільнять всю територію України від російських окупантів.
@jerryheil Бєз панікі всьо ідьот па плану . #jerryheil ♬ original sound - Jerry Heil
"У діда була днюха, але стан вже був тяжкий,
В Кремлі ходили слухи, дід збирав пусті пляшки.
Всі гості чомусь в Грузії, з французів - пляшка брюту
Тож ЗСУ катюзі скинулися на салют.
Хеппі бьоздей, дєд, усе йде по плану!
Оркстан розпадається на різні оркстани!
Без паніки, дєд, подивись на красу –
Крим під контролем ЗСУ!", - заспівала Jerry Heil.
Нагадаємо, нещодавно виконавиця присвятила пісню й американському винахіднику Ілону Маску. Так, артистка виконала глузливу композицію, у якій поцікавилася, що сталося з мозком Маска, що він зробив такі висновки щодо війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія.
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