Jerry Heil у новій пісні потролила Путіна: "Подивись на красу – Криму під контролем ЗСУ"

Українська виконавиця Jerry Heil оригінально "привітала" російського терориста Путіна з днем народження, який злочинець святкував 7 жовтня.

Артистка у пісні, фрагмент якої вона опублікувала у TikTok, глузливо заспівала, що кремлівському диктатору ще недовго залишилося. Жахлива війна, яку Росія розв'язала в Україні, закінчиться розпадом РФ. ЗСУ ж натомість звільнять всю територію України від російських окупантів.

"У діда була днюха, але стан вже був тяжкий,

В Кремлі ходили слухи, дід збирав пусті пляшки.

Всі гості чомусь в Грузії, з французів - пляшка брюту

Тож ЗСУ катюзі скинулися на салют.

Хеппі бьоздей, дєд, усе йде по плану!

Оркстан розпадається на різні оркстани!

Без паніки, дєд, подивись на красу –

Крим під контролем ЗСУ!", - заспівала Jerry Heil.

Нагадаємо, нещодавно виконавиця присвятила пісню й американському винахіднику Ілону Маску. Так, артистка виконала глузливу композицію, у якій поцікавилася, що сталося з мозком Маска, що він зробив такі висновки щодо війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія.

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