Jerry Heil у новому кліпі показала молоду Руслану Писанку та задіяла президента Зеленського

Цього разу Jerry Heil взяла в роботу знаменитий вірш легендарного Тараса Григоровича Шевченка "Катерина" та поклала його на музику.

Композиція отримала назву "#КОХАЙТЕСЯ_ЧОРНОБРИВІ". Джері одразу випустила й колоритний кліп на пісню. У ньому виконавиця використала кадри з комедійної стрічки "Москаль-чарівник" 1995 року з Русланою Писанкою в головній ролі.

"Все було ідеально: горда постать незалежної української жінки, дурник-москаль – ніби візуальна трансляція заповіту Шевченка. А за декілька тижнів від початку підготовки ми дізналися про трагедію — Руслани Писанки не стало.Тепер ця відеоробота – це також заклик цінувати своїх геніїв та талантів за життя!" – зазначила Jerry Heil.

Артистка наголосила, що Руслана Писанка зробила чимало для українського кіно. І невдовзі світ побачить картина "Демони" – остання робота Писанки, у якій вона зіграла головну роль.

Цікаво, що у своєму кліпі Jerry Heil також використала одне з відеозвернень президента України Володимира Зеленського – саме з нього розпочинається відео.

Читайте також: