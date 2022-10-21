Jerry Heil у свій день народження повернулася до України та замилувала фото з бавовною

Українська виконавиця Jerry Heil у день свого 27-річчя вирішили повернутися до України після тривалого перебування за кордоном.

Співачка порадувала своїх шанувальників новиною про те, що нарешті приїхала до Києва. У сторіз в Instagram Jerry Heil показала, як добиралася додому зі США.

Першою Яна (справжнє ім'я артистки) показала кумедне фото із вбиральні на заправці, де вперше за тривалий час побачила оголошення українською.

Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Також співачка зізналася, що вже відвикла чути рідну мову по радіо.

"Я, коли почула українську по радіо, перші три хвилини думала, що польська мова так схожа на українську", - поділилася Jerry Heil.

Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Врешті-решт діставшись до Києва, Яна замилувала фанів новими світлинами з букетом бавовни.

"Я в Києві. Подолала більше 7 000 км, але інакше провести свій день народження не могла. Друзі скинулися на бавовну до мого дня народження. 27 років… Цей день настав: ми відкриваємо збір на 40 котів для Джеррі", - написала виконавиця.

Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

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