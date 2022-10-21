Jerry Heil у свій день народження повернулася до України та замилувала фото з бавовною

Сьогодні співачка святкує свій 27-й день народження.
Українська виконавиця Jerry Heil у день свого 27-річчя вирішили повернутися до України після тривалого перебування за кордоном.
Співачка порадувала своїх шанувальників новиною про те, що нарешті приїхала до Києва. У сторіз в Instagram Jerry Heil показала, як добиралася додому зі США.
Першою Яна (справжнє ім'я артистки) показала кумедне фото із вбиральні на заправці, де вперше за тривалий час побачила оголошення українською.
Також співачка зізналася, що вже відвикла чути рідну мову по радіо.
"Я, коли почула українську по радіо, перші три хвилини думала, що польська мова так схожа на українську", - поділилася Jerry Heil.
Врешті-решт діставшись до Києва, Яна замилувала фанів новими світлинами з букетом бавовни.
"Я в Києві. Подолала більше 7 000 км, але інакше провести свій день народження не могла. Друзі скинулися на бавовну до мого дня народження. 27 років… Цей день настав: ми відкриваємо збір на 40 котів для Джеррі", - написала виконавиця.
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