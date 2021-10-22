Jerry Heil відверто розповіла про свою сексуальну орієнтацію

Раніше артистка ніколи не закохувалась.

Українська співачка Jerry Heil рідко афішує своє особисте життя.

Відомо, що останній роман, який тривав близько місяця, закінчився ще чотири роки тому. Артистка також зазначала, що ніколи не закохувалась. Більше того вона неодноразового говорила, що у свої 26 років досі незаймана.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

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На тлі цього виникли плітки, що Jerry Heil нетрадиційної сексуальної орієнтації. Під час інтерв'ю в програмі YouTube-каналу ТОР зірка прокоментувала ці чутки. Спочатку співачка намагалася віджартуватися.

"Ну так, у мене є дівчина, просто пальчики занадто короткі", - пожартувала зірка.

Втім, артистка зізнається, що навіть близькі та рідні сумніваються стосовно її сексуальної орієнтації. Та все ж таки Jerry Heil подобаються хлопці.

"В мене нещодавно моя піарщиця запитала, коли ми їхали в машині, чи я по дівчатах. Коротше, я по хлопчиках", - відверто розповіла зірка.

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