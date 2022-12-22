Jerry Heil впала в оркестрову яму під час концерту: артистка перебуває в лікарні

Неприємний інцидент стався з виконавицею під час виступу у Тернополі.

З українською співачкою Jerry Heil сталася прикра ситуація під час концерту у Тернополі, який відбувся у середу, 21 грудня.

Так, під час виступу артистка випадково впала в оркестрову яму. Падіння виявилося серйозним – Jerry знадобилася допомога лікарів, її госпіталізували. Про неприємний інцидент, який стався з Heil, повідомила команда зірки у сторіз її сторінки в Instagram.

Наразі співачка перебуває під наглядом медиків. І, як повідомили представники Heil, її концерт, який мав відбутися в Івано-Франківську сьогодні, 22 грудня, доведеться перенести.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Більше деталей щодо інциденту команда Jerry Heil не повідомила. Й сама артистка поки ніяк не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, що нещодавно Jerry Heil дала концерт у місті Хмельницькому. Там до неї на сцену вийшли дві маленьких дівчинки, які разом з кумиркою виконали її хіт "Несестри". Дівчатка зізналися, що співали цю пісню у садку під час повітряної тривоги у підвалі.

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