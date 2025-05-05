Jerry Heil виступить на "Євробаченні-2025" без alyona alyona: реперка здивувала причиною

Jerry Heil та alyona alyona / © Getty Images

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Українська співачка Jerry Heil, яка в дуеті з реперкою alyona alyona брала участь у "Євробаченні-2024", цьогоріч також з'явиться на музичною конкурсі.

Виявляється, артистка заспіває на арені Санкт-Якобсгалле як запрошена зірка. Про це співачка, яка, до речі, також оголошуватиме, кому Україна в фіналі "Євробачення" віддасть 12 балів, розсекретила у соцмережах. Jerry Heil тішитиме своїм виступом в інтервал-акті.

"Привіт, Європа та Австралія. Це Jerry Heil з України. Чекаю не дочекаюся зустрічі з вами у Базелі. Бо вгадайте що? Я виступатиму на "Євробаченні-2025" цього року", - поділилася співачка.

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Jerry Heil / © Getty Images

А от реперки alyona alyona на "Євробаченні-2025" не буде. Видання "Музвар" звернулося до менеджементу виконавиці за поясненнями. Як виявилося, alyona alyona не надходили пропозиції виступити на музичному конкурсі.

До речі, не лише Jerry Heil з'явиться на "Євробаченні-2025". До Базеля також поїде й Джамала. Щоправда, артистка поки не розголошує, яка в неї місія. Тим не менш, вона інтригувала, що свою переможну пісню "1944" цьогоріч обов'язково заспіває.