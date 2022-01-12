Jerry Heil захейтили після того, як вона розповіла про погрози російського фана: "Сама винна"

Jerry Heil захейтили після того, як вона розповіла про погрози російського фана: "Сама винна"

Артистка не може усвідомити, чому деякі люди так відреагували.

Українська співачка Jerry Heil нещодавно розповіла, що їй протягом 1,5 року фанат з Росії надсилав повідомлення сексуального характеру та казав, що хоче "позбутися з нею цноти".

Спочатку знаменитість не сприймала його погрози серйозно. Втім, нещодавно чоловік приїхав до Львова, аби зустрітися з нею. Тоді ж Яна не на жарт злякалася та розповіла про цю ситуацію у своєму Instagram.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Однак не всі підтримали співачку. Деякі почали хейтити виконавицю. Зокрема, юзери писали, що "вона сама винна в тому, що сталося, адже нічого було розповідати публічно про своє особисте життя". Яну обурило те, що люди можуть так вважати.

"У переслідувача залізні аргументи та нав’язлива ідея: йому здається, я всі свої дописи й пісні адресую йому. А тригером послугували дві речі: мої ноги, які відтоді я боялася зайвий раз показати, та інтерв‘ю з Машею Єфросиніною, де я сказала, що зберігаю цноту. І саме це послугувало підставою для підписників і, що найбільше дивує, підписниць сказати: "Сама винна — не треба було направо і наліво говорити про особисте", - обурилася Яна.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Співачка додала, що розповіла про цю ситуацію, адже про таке не варто мовчати. Зірка переконана, що жінки мають почуватися в безпеці незалежно від того, що вони говорять про себе та публікують. А подібні випадки мають каратися законом.

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