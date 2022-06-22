Jerry Heil захопила відео, на якому таксист у Берліні напам'ять виконує гімн України

Jerry Heil захопила відео, на якому таксист у Берліні напам'ять виконує гімн України

Українська співачка та блогерка Jerry Heil вчора, 21 червня, перебувала у Берліні.

Виконавиця загубила свої документи, тому їй довелося їздити і все вирішувати.

Під час чергової поїздки Jerry Heil скористалася послугами таксі. Водій автівки спочатку не сподобався співачці, адже дуже багато розмовляв та заважав їй.

Утім, знаменитість змінила свою думку щодо чоловіка. До слова, водій таксі напам'ять виконав гімн України. До того ж, він співав українською мовою.

"Учора трапився дуже балакучий таксист у Берліні. Дратував нас, поки не почав співати гімн України напам'ять!" – поділилася виконавиця.

Нагадаємо, Jerry Heil їздить країнами Європи та дає благодійні концерти. Вчора, 21 червня, вона була у Берліні, а там з нею трапився неприємний інцидент. Виконавиця випадково залишила у потягу всі документи.

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