Jerry Heil заінтригувала поверненням на "Євробачення" наступного року: реакція фанів

Українська співачка Jerry Heil неочікувано заявила про можливість повернення на велику сцену "Євробачення" наступного року.

Так, у фотоблогу виконавиця поділилася роликом з найяскравішими моментами підготовки за лаштунками у Мальме, Швеція, де цьогоріч виступала з alyona alyona на "Євробаченні-2024". З кадрів стає зрозуміло, яка кропітка робота стояла за номером цьогорічних українських представниць. Зокрема, можна помітити також режисерку Таню Муіньо, яка відточує сценічні рухи поруч з Jerry Heil.

Jerry Heil показала закулісся "Євробачення-2024"

Ба більше, такі приємні спогади навіяли у співачки повернутися на "Євробачення" наступного року: "Спогади про "Євробачення". Як щодо "Євробачення-2025"?".

Цікаво, що у коментарях під дописом Jerry Heil у фотоблогу фани позитивно відреагували на таку ідею й закликали неодмінно втілити її в реальність. До українських шанувальників також приєдналися й іноземці.

Ти ще і в Швейцарії хочеш сцену розірвати? Якщо ти поїдеш, то цього разу точно буде Львів 2026

Було б дуже круто, якби ти була на "Євробаченні-2025"

Ми чекаємо тебе 2025 року, Україна розірве "Євробаченні-2025" з такими потужними співачками

Шо тут думати, треба брати і подавати заявку на участь у національному відборі. Будемо чекати тебе на сцені Eurovision song contest 2025 у Швейцарії

Нагадаємо, Jerry Heil та alyona alyona представляли Україну на "Євробаченні-2024". Дует виконав пісню "Teresa & Maria", пройшов до грандфіналу й здобув третє місце.

Нагадаємо, нещодавно схожу заяву про повернення на "Євробачення" зробив представник Нідерландів Йост Кляйн, якого цьогоріч було дискваліфіковано з конкурсу.