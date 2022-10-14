Jerry Heil заінтригувала прем'єрою пісні про козаків і Залужного, яку створила у співпраці із Гордоном

У День захисників та захисниць України Jerry Heil анонсувала запальну пісню під назвою "Козацькому роду нема переводу".

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася демоверсією пісні. У ній Jerry Heil заспівала про славетних українських козаків і згадала головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який став "пеклом раші суджений".

"З Днем козацтва! Хай цей день наповнить силами усіх козаків та козачок! Пам’ятаємо нашу історію і творимо нову", - підписала відео артистка.

Також Jerry Heil несподівано подякувала за співпрацю у створенні пісні Дмитру Гордону, чим дуже зацікавила своїх шанувальників. Але виявилося, що співачка мала на увазі сина відомого журналіста, автора музики. Приспів майбутнього хіта дуже сподобався фанам артистки, тому тепер вони чекають повну версію .

Цікаво, що ж це буде!

Безсумнівно потрібна повна версія.

Терміново випускайте трек!

Нагадаємо, днями стало відомо, що Jerry Heil номінували на престижну музичну премію Music Moves Europe Awards 2022.

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