Jerry Heil заінтригувала співпрацею з Бадоєвим і зізналася, який він у роботі насправді

Артисти поділилися подробицями своєї роботи.

Jerry Heil і Алан Бадоєв

Українська співачка Jerry Heil оголосила про співпрацю з відомим кліпмейкером і режисером Аланом Бадоєвим.

Він став креативним директором першого масштабного шоу артистки. Jerry Heil зізналася, що з перших хвилин обговорення зрозуміла — це "творче поєднання з першого погляду". Співачка зазначила, що це нібито декілька джерел зливаються в одне, щоб створити щось нове й невідоме.

"Це було "так" з першого погляду. Після обговорення нашого шоу я досі під враженням! Коли кілька джерел зливаються воєдино, вони перетворюються на потужний стрім, що несе свої води в світовий океан", — захопливо написала виконавиця.

Jerry Heil з Аланом Бадоєвим

Алан Бадоєв, у свою чергу, підкреслив, що головним завданням бачить розкриття справжнього портрету співачки та збереження цілісності її музичного світу. Він наголосив, що обожнює працювати з артистами, які самі пишуть свої пісні. Таким чином вони найбільше розуміють сенси й символи.

Результат співпраці Jerry Heil та Алана фани зможуть побачити вже зовсім скоро, адже співачка готує масштабне шоу у "Палаці спорту" у квітні наступного року.

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв у Парижі показався з 20-річною донькою та розчулив враженнями від зустрічі. Режисер поділився, як вони разом проводили час.

