Jerry Heil запідозрили в романі з учасником "Євробачення" від Швеції: співачка відреагувала на чутки

Українську співачку Jerry Heil, яка в дуеті з alyona alyona представляла Україну на "Євробаченні-2024", запідозрили в романі з одним із учасником конкурсу.

Подейкують, що між виконавицею та учасником шведського дуету Marcus & Martinus Маркусом зав'язалися романтичні стосунки. Особливо це активно почали обговорювати, коли в Мережі з'явилися кадри, де Jerry Heil мило йшла зі співаком, тоді як він обійняв її та паралельно давав інтерв'ю. Окрім того, вони разом проводили чимало часу, а співачка неабияк раділа виступу Marcus & Martinus у фіналі.

Jerry Heil запідозрили в романі з представником Швеції на "Євробаченні-2024"

Jerry Heil вже відреагувала на ці чутки. Вона опублікувала дописи, де активно обговорюється її ймовірний роман. Артистка не стала нічого ані спростовувати, ані підтверджувати, лише жартома зазначила: "Це просто краще, що могло статися".

Допис Jerry Heil

Тим часом мама виконавиці, схоже, не надто з гумором відреагувала на чутки. Рідна людина Jerry Heil одразу написала їй із проханням спростувати новини: "Яночко, я сподіваюся, що це неправда, що пишуть про твої стосунки з тим артистом".

Допис Jerry Heil

До речі, Маркус ще в березні цього року зізнався, що не самотній. Артист розповів, що перебуває у стосунках із дівчиною, на ім'я Нора. Вони не видаляють спільні фото та коментують одне одному дописи у фотоблогу. Тож, можна припустити, що в Маркуса все чудово в особистому житті, а з Jerry Heil артист має чудові приятельські стосунки.

Нагадаємо, на "Євробаченні-2024" таки зародилося кохання. Представниці Чехії та Сан-Марино зізнались, що закрутили роман. Артистки вже поділилися спільними романтичними фото.

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