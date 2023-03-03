Jerry Heil запрем'єрила чуттєву пісню двома мовами з представником Польщі на "Євробаченні-2022"

Трек зазвучав українською та польською.
Українська співачка Jerry Heil та представник Польщі на "Євробаченні-2022" Крістіан Охман заспівали разом.
Дует представив ліричну композицію Bronia, яку заспівали українською та польською мовами.
"Ми поєднали дві мови мовою кохання — як же органічно українська та польська звучать в цій пісні! Нехай ця колаборація покладе початок об’єднання сердець двох країн музикою, відкриває очі обох народів на культуру один одного", - розповіла про прем'єру Jerry Heil.
Шанувальникам виконавців їхній дует прийшовся до душі. У коментарях фани поділилася своїми враженнями від чуттєвої прем'єри.
- Дуже красива пісня! Неймовірний дует!
- Неймовірно гарно!
- Шикарні голоси двух супер-талантів!
- Дуже гарний трек!
Раніше фронтмен британського музичного гурту Massive Attack Роберт Дель Ная представив авторську версію пісні "Обійми" гурту "Океан Ельзи".
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