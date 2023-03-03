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Jerry Heil запрем'єрила чуттєву пісню двома мовами з представником Польщі на "Євробаченні-2022"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
877
Час на прочитання
1 хв
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Jerry Heil запрем'єрила чуттєву пісню двома мовами з представником Польщі на "Євробаченні-2022"

Jerry Heil і Крістіан Охман / Фото: instagram.com/thejerryheil

Трек зазвучав українською та польською.

Українська співачка Jerry Heil та представник Польщі на "Євробаченні-2022" Крістіан Охман заспівали разом. 

Дует представив ліричну композицію Bronia, яку заспівали українською та польською мовами. 

"Ми поєднали дві мови мовою кохання — як же органічно українська та польська звучать в цій пісні! Нехай ця колаборація покладе початок об’єднання сердець двох країн музикою, відкриває очі обох народів на культуру один одного", - розповіла про прем'єру Jerry Heil.

Шанувальникам виконавців їхній дует прийшовся до душі. У коментарях фани поділилася своїми враженнями від чуттєвої прем'єри.

  • Дуже красива пісня! Неймовірний дует!
  • Неймовірно гарно!
  • Шикарні голоси двух супер-талантів!
  • Дуже гарний трек!
Jerry Heil і Крістіан Охман / © instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil і Крістіан Охман / Фото: instagram.com/thejerryheil

Раніше фронтмен британського музичного гурту Massive Attack Роберт Дель Ная представив авторську версію пісні "Обійми" гурту "Океан Ельзи".

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Дата публікації
Перегляди
877
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