Jerry Heil запропонувала гурту TVORCHI допомогу у підготовці пісні до "Євробачення-2023"

Виконавиця Jerry Heil запропонувала допомогу гурту TVORCHI у аранжуванні композиції на пісенний конкурс "Євробачення-2023".

Зараз співачка вирішила зосередитися на тому, щоб розвивати та популяризувати українську музику, тому вважає, що участь у нацвідборі стала чудовою платформою для неї та інших артситів.

"В теорії, перемога чи не перемога в конкурсах має відповідний вплив на твій моральних стан. Але лише у випадку, коли на першому місці — твоє его. Ще на початку повномасштабної війни я остаточно знайшла свою місію в служінні українській музиці, тому і цьогорічний Нацвідбір вважаю не конкурсом, а платформою, де тих, хто розмовляє музичною мовою, чують", - написала Jerry Heil в Instagram.

До того ж, співачка запропонувала свою допомогу TVORCHI, якщо гурту знадобляться її музичні навички. Jerry Heil вже встигла навіть поспілкуватися з продюсером колективу.

"Результат в будь-якому разі був би правильним, адже подивіться скільки крутих нових імен, по-перше, почув український народ, а по-друге, TVORCHI дійсно покажуть нашу країну як країну без меж. Якщо хлопцям потрібна буде моя допомога з текстом чи посиленням приспіву — я завжди буду відкрита, про це ми спілкувалися вже з продюсером TVORCHI. Тому що всі українські музиканти сьогодні — це частина команди, яка зробить так, щоб українська музика вийшла на світову арену. І в цьому я бачу місію свого життя", - написала виконавиця.

Нагадаємо, що у нацвідборі на "Євробачення-2023" TVORCHI стали переможцями, тому саме вони будуть представляти нашу країну в Ліверпулі. А ось Jerry Heil до перемоги у конкурсі не вистачило усього декілька балів, вона посіла третє місце.

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