Jerry Heil засвітилася у кліпі переможців "Євробачення-2024" і заінтригувала неочікуваною співпрацею

Переможці "Євробачення-2024" Nemo та українська співачка Jerry Heil заінтригували фанів майбутнім спільним треком.

Зокрема, Nemo презентували відеокліп на пісню Eurostar. До знімань музиканти запросили деяких учасників з міжнародного конкурсу "Євробачення-2024". Зокрема, у ролику в незвичних образах постають Bambie Thug, Windows95Man, Luna, Сільвестер Белт і Jerry Heil. Як говорять Nemo, пісня була натхненна конкурсним періодом.

Радісною звісткою на своїй сторінці в Instagram поділилася і Jerry Heil. Вона привітала співаків з релізом і опублікувала кадри із залаштунків знімань кліпу у Великій Британії. За словами української виконавиці, вже зовсім скоро вони з Nemo випустять ще й окремий фіт.

Також Jerry Heil поділилася власними роздумами про згуртованість цьогорічних учасників конкурсу "Євробачення-2024". Співачка говорить, що це чи не вперше за останні роки пісенних змагань, коли стільки талановитих митців змогли потоваришувати між собою.

Jerry Heil та Nemo / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

"Хочу поділитися своїм щастям. Ми говорили про це з Nemo. Мабуть, на нашій пам'яті це перший сезон "Євробачення", коли учасники дуже щиро лишилися друзями після всього. Це були не просто гонки між музикантами, а це був музичний табір між дуже крутими людьми, які цінують людяність, чесність, щирість, музику перш за все. І це все вилилося у такі круті колаборації. Ми підтримуємо зв'язок, у нас спільні чати й приватні. Минуло стільки багато часу, але так багато попереду планів", - поділилася Jerry Heil у власному Telegram-каналі.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Нагадаємо, нещодавно співачка SWOIIA відповіла, чи дійсно протягом тривалого часу її таємним продюсером був Потап.

Читайте також: