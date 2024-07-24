Jerry Heil здивувала переможців "Євробачення-2024" Nemo неочікуваним подарунком з України

Українська співачка Jerry Heil зустрілася з переможцями "Євробачення-2024" Nemo у швейцарському місті Люцерн.

Виявилося, що в артистів був спільний концерт. Які саме пісні вони разом співали – поки що невідомо. Однак, під час концерту Jerry Heil та Nemo не забували про Україну. Перед багатотисячною аудиторією музиканти розгорнули синьо-жовтий прапор. Кадрами з їхнього спільного виступу Nemo поділилися в Instagram.

Jerry Heil та Nemo / Фото: instagram.com/nemothings

До речі, Jerry Heil приїхала до Швейцарії не з порожніми руками. Артистка зробила неочікуваний подарунок для Nemo з України. Виконавиця привезла для швейцарських співаків кавуна.

Jerry Heil теж не залишилася без подарунків. Nemo потішили українку швейцарськими смаколиками.

Jerry Heil та Nemo / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, цьогоріч Nemo мали приїхати до України, аби виступити на музичному фестивалі Atlas United 2024. Утім, реалізувати це не вдалося. Тим не менш, Nemo таки приїдуть до Києва. Артисти навесні 2025 року дадуть сольний концерт в одному зі столичних клубів. До речі, Jerry Heil, alyona alyona та Nemo планують потішити фанів спільною композицією.

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