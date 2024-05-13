Jerry Heil здивувала, що на "Євробаченні" замість Teresa & Maria мала бути інша пісня, і показала її

Дует alyona alyona та Jerry Heil приголомшили, що вони могли поїхати на "Євробачення-2024" з іншою піснею.

Так, перед конкурсом виконавиці записали спільний трек "Подоляночка". За словами Jerry Heil, текст вже був частково написаний нею, а alyona alyona додатково зачитала свій куплет. Окрім того, артистки записали другий варіант для "Євробачення-2024" – композицію "Teresa & Maria". Тож, наприкінці довелося обирати саме між цими двома піснями. Як можна здогадатися, дует залишив "Teresa & Maria".

Попри те, alyona alyona та Jerry Heil не захотіли лишати "Подоляночку" без уваги і одразу в ніч після фіналу "Євробачення-2024" випустили її на стримінгових платформах.

Тож, тепер єврофани можуть порівняти дві композиції самостійно й визначитися, яка була кращою. На думку Jerry Heil, з вибором треку для міжнародного конкурсу вони все ж не помилилися, бо завдяки "Teresa & Maria" їм вдалося створити бездоганну постановку на сцені.

"Насправді "Подоляночку" ми також писали для "Євробачення". Це була пісня, над якою я працювала ще в Берклі, потім на сесії з Альоною ми вирішили дописати туди її куплет. Вирішили, що ця пісня поїде на "Євробачення". Але в результаті, обираючи між "Teresa & Maria" та "Подоляночкою", обрали все ж "Teresa & Maria". Зважаючи на постановку, мені здається, кращою є саме "Teresa & Maria". Тут спрацювало все: робота наших режисерів і наша з Альоною, емоції, командний дух, заряджений цією піснею", - зізналася Jerry Heil у фотоблогу.

До речі, нещодавно цьогорічну конкурсну композицію alyona alyona та Jerry Heil заспівав переможець "Євробачення-2024" Nemo. Просто у перерві між репетиціями співак разом з нашими представницями зворушив чуттєвим переспівом Teresa & Maria.

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