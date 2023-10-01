Jerry Heil здивувала своєю появою на "Голосі країни-13" та заспівала у дуеті з польським артистом

Українська співачка Jerry Heil несподівано з’явилася на сцені проекту голос країни.

Виконавиця вийшла на сцену разом із відомим польським репером PRZYŁU та виконала їхню спільну пісню під назвою "Bracia", яка вже встигла заполонити серця слухачів.

Трек, який артисти виконали двома мовами - українською та польськими, показав творчу єдність українців та поляків.

Такій феєричні появі слугувало те, що Jerry Heil стала зірковою радницею тренерки Юлії Саніною на "вокальних батлах".

Jerry Heil на "Голосі країни-13" / Фото: скриншот з відео

Як зазначила солістка гурту The Hardkiss, саме допомога Яни (справжнє ім’я співачки) дуже важлива для неї, адже за свою коротку кар’єру виконавиця вже встигла випустити декілька супер хітів, а також попрацювати з європейськими артистами.

Дивіться "Голос країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Читайте також: