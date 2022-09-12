Jerry Heil здійснила 50-річну мрію мами у першому спільному кліпі та довела фанів до сліз

Мати співачки Jerry Heil Людмила завжди мріяла бути артисткою, однак довго не могла наважитися на реалізації задуманого. На допомогу прийшла донька.

Jerry Heil допомогла мамі заспівати для великої аудиторії. Донька та мати представили перший кліп на спільний трек "Не сестри".

"Цього разу фіт не з alyona alyona -- це дует з мамою! Мама, Людмила Шемаєва, з раннього дитинства мріяла співати для людей, проте в селі навчатися не було можливості, а далі життя склалося інакше. Проте всю свою любов до музики вона передала мені, вкладаючи з батьком в моє становлення всі можливі ресурси! Настав час повертати любов! Маминій мрії більше 50 років - і сьогодні вона збулася", - розповіла виконавиця.

Як розповіла співачка, в основу мелодії нової пісні лягла народна українська пісня "Ой на дубові та гілки в‘ються", а слова написав Іван Клименко. Поміж рядків у пісні можна побачити історію України та її "злої сестри" по той бік кордону.

Кліп з мамою Jerry Heil записували на відстані - свою частину, як розповіла виконавиця, вона записала у Гарварді. Також у кліпі зобразили мультиплікаційну історію двох сестер.

У коментарях шанувальники привітали Людмилу з її першим релізом і порадили не зупинятися на досягнутому.

Людмило, ви така молодець! Не забувайте мірю!

Як добре, що матуся та доня разом! Це дуже гарно!

Мамулькіна прем'єра довела до сліз!

Я плачу від того, як це зворушливо! Ви великі молодці!

Нагадаємо, зараз Jerry Heil розпочала навчання у музичному університеті Берклі у США. Нещодавно співачка розповіла, як американці ставляться до українців.

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