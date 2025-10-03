Jerry Heil здивувала, як допомагатиме з розмінуванням України: "Хочу використовувати силу музики"

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Співачка Jerry Heil здивувала, як допомагатиме з розмінуванням українських земель, що після початку повномасштабної війни стало однією з важливих проблем.

Виконавиця стала офіційною Aмбасадоркою гуманітарного розмінування за ініціативи Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та національної платформи для прискорення розмінування Demine Ukraine. Завдяки цьому партнерству тема, повернення землі до безпечного використання та, зокрема, участі жінок у секторі протимінної діяльності стане відомою для мільйонів українців і міжнародної аудиторії.

У рамках партнерства Jerry Heil долучається до комунікаційної кампанії Women, Peace and Security (WPS), яка втілюється в межах підготовки до Ukraine Mine Action Conference 2025, яка цьогоріч відбудеться у Токіо.

"Музика — це універсальна мова, яка робить складне простим і зрозумілим для кожного, незалежно від кордонів. Для мене, як представниці української музики, надважливо, щоб те, що я люблю найбільше, приносило користь тим, кого я люблю найбільше. Бо навіщо сіяти те, що не проростає? Сьогодні я хочу використати силу своєї музики, щоб говорити про тих, хто щодня, ризикуючи життям, робить українську землю безпечною — заради нашої свободи й майбутнього з теплими спогадами. Спільно ми готуємо дещо, що стане ще одним кроком у цьому напрямку", – каже артистка.

Як амбасадорка Jerry Heil говоритиме про мінну небезпеку і зусилля з очищення української землі від мін і вибухонебезпечних предметів як в Україні, так і на міжнародних майданчиках.